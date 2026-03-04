EXPOSITION A LA ROCHE D’OETRE, La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne

EXPOSITION A LA ROCHE D’OETRE 2 septembre – 11 octobre La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Septembre : de 10H à 18H tous les jours / Octobre : de 10H à 17H, du mardi au dimanche. Entrée libre. Du mercredi 2 septembre au dimanche 11 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 59 13 13 »}, {« type »: « email », « value »: « roche-doetre@flers-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.montagnesdenormandie.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/La+Roche+d’O%C3%ABtre/@48.8289298 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/La+Roche+d’O%C3%ABtre/@48.8289298,-0.3837372,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x480a224e12f5afbd:0x852fb9a8898872ca!8m2!3d48.8289263!4d-0.3811623!16s%2Fm%2F05sznp1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D »}]

Nature, formes et paysages : Photographies de Pascal Léger et œuvres de Léo Besnier