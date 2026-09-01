Informations pratiques

Laon

Exposition à Laon Chat, chat, chats !

32 rue Georges Ermant Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-22 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-29

Une expo loin d’être ronronnante !

L’écrivain Champfleury, natif de Laon, fut un grand admirateur des chats auxquels il consacra en 1868 un essai resté célèbre, Les Chats, Histoire Mœurs Observation Anecdotes .

Il nous introduit et nous accompagne dans cette exposition qui explore les différentes facettes de cet animal fascinant, sa présence à nos côtés depuis les temps les plus reculés et son comportement pour le moins contrasté du compagnon ronronnant et affectueux au chasseur invétéré et farouchement indépendant.

Beaucoup d’artistes se sont intéressés au chat avec passion, désirant retranscrire sa personnalité et ses rapports avec hommes, femmes et enfants.

En outre, cet animal a fortement inspiré notre imaginaire, parfois jusqu’à la peur, à travers les contes et la littérature ; la langue française est d’ailleurs émaillée d’expressions concernant le chat.

RV dans les salles du Musée d’Art et d’Archéologie de Laon ! (accessible au public du mardi au dimanche de 10h30 à 17h30) .

32 rue Georges Ermant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 87 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition that’s anything but boring!

L’événement Exposition à Laon Chat, chat, chats ! Laon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Laon