Exposition à l’école Albert Camus, 60420 MAIGNELAY MONTIGNY, Maignelay-Montigny

Informations pratiques

Exposition à l’école Albert Camus Samedi 19 septembre, 10h00 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de l’Ecole Albert CAMUS, son histoire,et celle des élèves.

60420 MAIGNELAY MONTIGNY 10 rue de saint just maignelay montigny Maignelay-Montigny 60420 Oise Hauts-de-France 0664346471 https://www.histoire-maignelay-montigny.com/ Rétrospective de la vie de l’école Albert Camus à Maignelay parking proche de la gendarmerie

Découverte de l’Ecole Albert CAMUS, son histoire,et celle des élèves.

©Véronique Grignon Ponce