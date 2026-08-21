Exposition à l’école Albert Camus, 60420 MAIGNELAY MONTIGNY, Maignelay-Montigny
samedi 19 septembre 2026 · 60420 MAIGNELAY MONTIGNY · Maignelay-Montigny
Informations pratiques
Exposition à l’école Albert Camus Samedi 19 septembre, 10h00 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découverte de l’Ecole Albert CAMUS, son histoire,et celle des élèves.
60420 MAIGNELAY MONTIGNY 10 rue de saint just maignelay montigny Maignelay-Montigny 60420 Oise Hauts-de-France 0664346471 https://www.histoire-maignelay-montigny.com/ Rétrospective de la vie de l’école Albert Camus à Maignelay parking proche de la gendarmerie
Découverte de l’Ecole Albert CAMUS, son histoire,et celle des élèves.
©Véronique Grignon Ponce