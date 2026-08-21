AGENDA · Metz-le-Comte
Exposition à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église, Metz-le-Comte
samedi 19 septembre 2026 · Église · Metz-le-Comte
Informations pratiques
Exposition à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 19 et 20 septembre Église Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez l’histoire de Metz-le-Comte grâce à l’exposition installée dans l’église Notre-Dame à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Église 2 Rte de l’Armance, 58190 Metz-le-Comte, France Metz-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez l’histoire de Metz-le-Comte grâce à l’exposition installée dans l’église Notre-Dame à l’occasion des Journées du Patrimoine.
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