Exposition à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église, Metz-le-Comte

Informations pratiques

Exposition à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 19 et 20 septembre Église Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de Metz-le-Comte grâce à l’exposition installée dans l’église Notre-Dame à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Église 2 Rte de l’Armance, 58190 Metz-le-Comte, France Metz-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez l’histoire de Metz-le-Comte grâce à l’exposition installée dans l’église Notre-Dame à l’occasion des Journées du Patrimoine.

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