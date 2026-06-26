Saint-Guilhem-le-Désert

EXPOSITION À L’EGLISE SAINT LAURENT

4 Rue de la Fontaine du Portal Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Venez découvrir l’univers de l’artiste-peintre Virginie Segers à l’Eglise Saint Laurent de Saint-Guilhem-le-Désert !

Du 4 au 10 juillet se tiendra une exposition à l’Eglise Saint Laurent de Saint-Guilhem-le-Désert. Venez découvrir l’univers coloré de Virginie Segers, artiste-peintre établie au cœur du Lot, à Montcabrier. Passionnée par l’art abstrait, [elle] donne vie à [ses] émotions à travers l’acrylique et diverses techniques, explorant les profondeurs de l’expression artistique.

Vernissage le dimanche 5 juillet à 11h30. .

4 Rue de la Fontaine du Portal Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie contact@virginie-segers.fr

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English : EXPOSITION À L’EGLISE SAINT LAURENT

Come discover the world of painter Virginie Segers at the Saint-Laurent Church in Saint-Guilhem-le-Désert!

L’événement EXPOSITION À L’EGLISE SAINT LAURENT Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT