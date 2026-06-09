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FEU DE LA SAINT-JEAN Saint-Guilhem-le-Désert

FEU DE LA SAINT-JEAN Saint-Guilhem-le-Désert

FEU DE LA SAINT-JEAN Saint-Guilhem-le-Désert lundi 27 juillet 2026.

Ville : 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Département : Hérault

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif :

Saint-Guilhem-le-Désert

FEU DE LA SAINT-JEAN

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Feu de la Saint-Jean avec au programme baletti animé par Brancaléone
Animation musicale avec Brancaleone et la Chorale Occitane de Saint-Guilhem, buvette, repas tiré du sac.
21h00 Baleti
22h00 Feu   .

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17 

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English :

Midsummer’s fire with baletti program animated by Brancaleone

L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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