FEU DE LA SAINT-JEAN Saint-Guilhem-le-Désert
FEU DE LA SAINT-JEAN Saint-Guilhem-le-Désert lundi 27 juillet 2026.
Saint-Guilhem-le-Désert
FEU DE LA SAINT-JEAN
Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Feu de la Saint-Jean avec au programme baletti animé par Brancaléone
Animation musicale avec Brancaleone et la Chorale Occitane de Saint-Guilhem, buvette, repas tiré du sac.
21h00 Baleti
22h00 Feu .
Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17
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English :
Midsummer’s fire with baletti program animated by Brancaleone
L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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