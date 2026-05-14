BEAU VOYAGE CLOWN Saint-Guilhem-le-Désert
BEAU VOYAGE CLOWN Saint-Guilhem-le-Désert vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Guilhem-le-Désert
BEAU VOYAGE CLOWN
Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un spectacle loufoque, une conférence sur l’eau.
Cunégonde de Bellevue, grand-mère haute en couleur, parcourt le monde pour créer son Grand livre sur l’eau.
Vous souhaitez la rencontrer ?
A la bonne heure ! Elle est de passage à Saint-Guilhem et elle vous confiera ses dernières découvertes sur l’eau des
anecdotes aquatiques, des devinettes brumeuses ou des légendes lacustres qu’elle a glanées au cours de ses
incessantes pérégrinations.
“Beau Voyage” est un happening sur l’eau, une conférence loufoque mêlée de contes détournés.
Avec Véronique Bourdon Mise en scène Ivan Ferré
Participation au chapeau. .
Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17
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English :
A zany show and a conference on water.
L’événement BEAU VOYAGE CLOWN Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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