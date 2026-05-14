Saint-Guilhem-le-Désert

BEAU VOYAGE CLOWN

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Un spectacle loufoque, une conférence sur l’eau.

Cunégonde de Bellevue, grand-mère haute en couleur, parcourt le monde pour créer son Grand livre sur l’eau.

Vous souhaitez la rencontrer ?

A la bonne heure ! Elle est de passage à Saint-Guilhem et elle vous confiera ses dernières découvertes sur l’eau des

anecdotes aquatiques, des devinettes brumeuses ou des légendes lacustres qu’elle a glanées au cours de ses

incessantes pérégrinations.

“Beau Voyage” est un happening sur l’eau, une conférence loufoque mêlée de contes détournés.

Avec Véronique Bourdon Mise en scène Ivan Ferré

Participation au chapeau. .

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17

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English :

A zany show and a conference on water.

L’événement BEAU VOYAGE CLOWN Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT