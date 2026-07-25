Informations pratiques

Saint-Guilhem-le-Désert

NUIT DES ÉTOILES AU BOUT DU MONDE

32 Chemin du Bout du Monde Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Conférences et observation des étoiles.

Conférences et observation des étoiles. Rendez-vous au stade de foot. .

32 Chemin du Bout du Monde Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17

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English :

Lectures and stargazing.

L’événement NUIT DES ÉTOILES AU BOUT DU MONDE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT