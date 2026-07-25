NUIT DES ÉTOILES AU BOUT DU MONDE Saint-Guilhem-le-Désert
mardi 11 août 2026 · Saint-Guilhem-le-Désert
Informations pratiques
Saint-Guilhem-le-Désert
NUIT DES ÉTOILES AU BOUT DU MONDE
32 Chemin du Bout du Monde Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Conférences et observation des étoiles.
Conférences et observation des étoiles. Rendez-vous au stade de foot. .
32 Chemin du Bout du Monde Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17
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English :
Lectures and stargazing.
L’événement NUIT DES ÉTOILES AU BOUT DU MONDE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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