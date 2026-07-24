CONCERT LES HEURES D’ORGUE Saint-Guilhem-le-Désert
samedi 15 août 2026 · Saint-Guilhem-le-Désert
Informations pratiques
Saint-Guilhem-le-Désert
CONCERT LES HEURES D’ORGUE
Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert d’orgue avec Sylvain Pluyaut.
Concert d’orgue avec Sylvain Pluyaut à l’abbaye de Gellone, Saint-Guilhem-le-Désert. .
Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 6 73 30 92 07
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English : CONCERT LES HEURES D’ORGUE
Organ concert featuring Sylvain Pluyaut.
L’événement CONCERT LES HEURES D’ORGUE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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