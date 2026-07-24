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AGENDA · Saint-Guilhem-le-Désert

CONCERT LES HEURES D’ORGUE Saint-Guilhem-le-Désert

samedi 15 août 2026 · Saint-Guilhem-le-Désert

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Place de la Liberté
Ville
34150 Saint-Guilhem-le-Désert
Département
Hérault
Tarif

Saint-Guilhem-le-Désert

CONCERT LES HEURES D’ORGUE

Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert d’orgue avec Sylvain Pluyaut.
Concert d’orgue avec Sylvain Pluyaut à l’abbaye de Gellone, Saint-Guilhem-le-Désert.   .

Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 6 73 30 92 07 

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English : CONCERT LES HEURES D’ORGUE

Organ concert featuring Sylvain Pluyaut.

L’événement CONCERT LES HEURES D’ORGUE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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