L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert
jeudi 6 août 2026 · Saint-Guilhem-le-Désert
Informations pratiques
Saint-Guilhem-le-Désert
L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
6 Grand Chemin du Val de Gellone Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis avec des concerts et différentes animations !
L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis de différentes animations concerts, brasseurs, vignerons, foods trucks, artisans, espace kids. .
6 Grand Chemin du Val de Gellone Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17
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English : L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
L’Ap%E9ral Muzikal invites you to come enjoy concerts and various activities every Thursday!
L’événement L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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