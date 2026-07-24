Informations pratiques

Saint-Guilhem-le-Désert

L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-GUILHEM-LE-DESERT

6 Grand Chemin du Val de Gellone Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis avec des concerts et différentes animations !

L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis de différentes animations concerts, brasseurs, vignerons, foods trucks, artisans, espace kids. .

6 Grand Chemin du Val de Gellone Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17

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English : L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-GUILHEM-LE-DESERT

L’Ap%E9ral Muzikal invites you to come enjoy concerts and various activities every Thursday!

L’événement L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT