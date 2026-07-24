Informations pratiques

Saint-Quay-Portrieux

Exposition à L’Inventeur qui rêve

87 Boulevard du Maréchal Foch Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-31 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Au sein de l’atelier d’artiste L’Inventeur qui rêve est apparu une scénographie à visiter, la reconstitution d’un ancien bureau des années1950 Le Bureau d’Études Imaginaires, administration oubliée, exhumée par Jean-Michel Adrien Mesmin, devenu son chef de Service. Le Bureau d’Études Imaginaires possède plusieurs départements dont les archives sont consultables par le public (Le Cabinet d’Arbrchitectures, le Service de Métamorphose des Plans Techniques Obsolètes, etc…)

Le département des Chercheurs Associés Archives en résidence accueillera un autre chercheur en imaginaire Loïc Tarin dit Doud. Une rencontre entre deux univers au sein du Bureau d’Études Imaginaires. .

87 Boulevard du Maréchal Foch Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 85 34 29

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English :

L’événement Exposition à L’Inventeur qui rêve Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-07-24 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme