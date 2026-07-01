Exposition : A.R.B.R.E.S., Église Saint-Hilaire, Bazoches-sur-Hoëne

Informations pratiques

Exposition : A.R.B.R.E.S. 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’Association de Sauvegarde de l’Église de Courtoulin (A.S.E.C.61) organise une exposition dans l’église St Hilaire de Courtoulin qui servira d’écrin à l’exposition des photos de l’association A.R.B.R.E.S. qui labellise les arbres remarquables en France.

Église Saint-Hilaire Courtoulin, 61560 Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie 06 18 39 22 71 A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’Association de Sauvegarde de l’Église de Courtoulin organise une exposition dans l’église St Hilaire de Courtoulin qui servira d’écrin à l’exposition de photos de l’association A.R.B.R.E.S. qui labellise les arbres remarquables en France. Parking

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine,

©Louis Vallin