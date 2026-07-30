Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S. Église Saint-Hilaire Bazoches-sur-Hoëne

Informations pratiques

Bazoches-sur-Hoëne

Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S.

Église Saint-Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’Association de Sauvegarde de l’Église de Courtoulin (A.S.E.C.61) organise une exposition dans l’église St Hilaire de Courtoulin qui servira d’écrin à l’exposition des photos de l’association A.R.B.R.E.S. qui labellise les arbres remarquables en France. .

Église Saint-Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 6 18 39 22 71

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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S. Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE