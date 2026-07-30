Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S. Église Saint-Hilaire Bazoches-sur-Hoëne
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Hilaire · Bazoches-sur-Hoëne
Informations pratiques
Bazoches-sur-Hoëne
Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S.
Église Saint-Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’Association de Sauvegarde de l’Église de Courtoulin (A.S.E.C.61) organise une exposition dans l’église St Hilaire de Courtoulin qui servira d’écrin à l’exposition des photos de l’association A.R.B.R.E.S. qui labellise les arbres remarquables en France. .
Église Saint-Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 6 18 39 22 71
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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition A.R.B.R.E.S. Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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