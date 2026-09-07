Exposition ABéCédaires d’ici et d’ailleurs, La Maison du Westhoek, 9 place Bergerot, 59470 Esquelbecq, Esquelbecq
samedi 19 septembre 2026 · La Maison du Westhoek, 9 place Bergerot, 59470 Esquelbecq · Esquelbecq
Informations pratiques
Exposition ABéCédaires d’ici et d’ailleurs 19 et 20 septembre La Maison du Westhoek, 9 place Bergerot, 59470 Esquelbecq Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’abécédaire a de tout temps été décliné sous différentes formes : au point de croix, en patchwork, en broderie…parce qu’il a toujours fasciné. Venez découvrir ces différentes formes en complément de nombreux ouvrages d’hier et d’aujourd’hui provenant de plusieurs pays.
La Maison du Westhoek, 9 place Bergerot, 59470 Esquelbecq 9 Place Bergerot, 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France +33 (0)328 628 857 http://www.esquelbecq.com
L’abécédaire a de tout temps été décliné sous différentes formes : au point de croix, en patchwork, en broderie…parce qu’il a toujours fasciné. Venez découvrir ces différentes formes en complément…
©Esquelbecq – Village du livre
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