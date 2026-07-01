Informations pratiques

Pleyben

Exposition abstraction entre autres

Hall de la salle Arvest Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-07-31

Depuis 30 ans, Danielle MESSAGER expérimente … Du figuratif à l’abstrait, elle navigue chaque jour laissant venir ce qui vient.

Elle présente à l’Arvest son travail Abstraction , des œuvres graphiques plus méconnues du grand public et issu d’un long cheminement de choix artistique. Peindre c’est ma vie ! je suis constamment inspirée, c’est une chance que je saisis chaque jour .

Dans le hall de l’Arvest Tout public

Merci de contacter Mme Messager avant de vous déplacer ou de vérifier l’ouverture de la salle Arvest. Les horaires seront aménagés et actualisés au quotidien sur le site https://messager.dictionnairedesartistescotes.com/

Permanence de l’artiste sur la période de l’exposition

– Du mardi au jeudi 16H 19H

– Vendredi 16H 20H30

– Samedi 11H 12H30 / 16H 19H .

Hall de la salle Arvest Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 52 16 42 85

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English :

L’événement Exposition abstraction entre autres Pleyben a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE