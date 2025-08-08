Exposition Acqua alta, La traversée du miroir Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Exposition Acqua alta, La traversée du miroir

Début : 2026-03-23

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-23

Adrien M et Claire B

En les regardant à travers une tablette numérique, les dix doubles pages du livre pop-up Acqua Alta La traversée du miroir deviennent de petits théâtres en réalité augmentée, où se déploie une forme dansée grâce à l’application développée sur-mesure. Papiers blancs pliés et dessins à l’encre rencontrent, dans une épure graphique et la simplicité du noir & blanc, la vie artificielle d’êtres miniatures dansant dans un monde empreint de l’imaginaire de l’eau.

Une expérience au croisement du théâtre, de la danse, de la BD, du film d’animation et du jeu vidéo.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

