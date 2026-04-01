Loury

Exposition Adaptation des forêts au changement climatique

Place Antoine Masson Loury Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-10 2026-05-24 2026-06-14 2026-06-28

Cette exposition a pour ambition d’expliquer les conséquences de la sécheresse sur les arbres forestiers, et de faire découvrir et comprendre leurs mécanismes de résistance et d’adaptation.

Cette exposition a pour ambition d’expliquer les conséquences de la sécheresse sur les arbres forestiers, et de faire découvrir et comprendre leurs mécanismes de résistance et d’adaptation.

Les arbres sont des organismes fixes avec une durée de vie très longue, de quelques centaines à quelques milliers d’années. Ils sont les témoins directs des variations climatiques sur des périodes bien plus longues que la vie humaine. 0 .

Place Antoine Masson Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 68 58 20 lourymusee@gmail.com

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English :

We offer you an exhibition entitled Promenons nous dans les bois , which will help you recognize 14 different tree species, thanks to their buds, foliage, bark, fruit and bark…

L’événement Exposition Adaptation des forêts au changement climatique Loury a été mis à jour le 2026-04-13 par ADRT45