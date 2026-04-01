Loury

La forêt nourricière

Place Antoine Masson Loury Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le printemps est là ! Avec lui, la nature se réveille, c’est le moment des cueillettes dans la forêt plantes et fleurs sauvages…

Retrouvez Françoise et Bernard au musée, ils vous feront découvrir, reconnaître et déguster ces plantes !

Le printemps est là ! Avec lui, la nature se réveille, c’est le moment des cueillettes dans la forêt plantes et fleurs sauvages…

Retrouvez Françoise et Bernard au musée, ils vous feront découvrir, reconnaître et déguster ces plantes ! 0 .

Place Antoine Masson Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 68 58 20 lourymusee@gmail.com

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English :

Spring is here! From nettles and fragrant violets to bedstraw and the pretty yellow cuckoo flower, the forest is bursting with young shoots and edible flowers, which Françoise and Bernard will help you recognize and taste.

L’événement La forêt nourricière Loury a été mis à jour le 2026-04-13 par ADRT45