Exposition ‘Aix, au-delà du regard’ – Médiathèque René CHAR de ROUSSET, Médiathèque René CHAR, Rousset

Informations pratiques

Exposition ‘Aix, au-delà du regard’ – Médiathèque René CHAR de ROUSSET 4 – 29 mai 2027 Médiathèque René CHAR Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-04T14:00:00+02:00 – 2027-05-04T18:30:00+02:00

Fin : 2027-05-29T10:00:00+02:00 – 2027-05-29T12:00:00+02:00

Labellisée par le ministère de la Culture pour le Bicentenaire de la Photographie, l’exposition « Aix au-delà du regard » est portée par l’association Aix En Vue en partenariat avec l’association ARC Images.

Elle propose de découvrir la ville d’Aix-en-Provence à travers le regard singulier de personnes malvoyantes et non-voyantes.

Afin d’expliquer au public la genèse et le concept de ce projet unique, une vidéo de visite d’exposition sera diffusée dès l’entrée.

Par la suite, la visite se fait de manière libre.

Un système de QR codes est placé à côté de chaque création photographique pour guider les personnes déficientes visuelles dans la lecture des images et la compréhension globale de l’exposition.

Un espace studio photo (nommé ‘Le 3ième œil’) est également aménagé au sein de l’exposition.

Il est dédié aux groupes scolaires (du primaire au collège) qui souhaitent participer à des ateliers d’éducation à l’image coconstruits avec les enseignants.

Médiathèque René CHAR Place Pierre LONG – 13790 ROUSSET Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 29 82 50 https://ville-rousset13.fr/animation/culture/mediatheque Située au cœur du village, la médiathèque vous accueille dans un grand espace réparti sur deux niveaux.

L’accès à la médiathèque et le prêt de documents sont gratuits et ouverts à tous.

Pour obtenir sa carte, il suffit de venir nous voir et de remplir une fiche d’inscription.

Sur plus de 1000m² vous pouvez consulter et emprunter des ouvrages : 17 000 livres-adultes, 20 000 livres section jeunesse, 5 000 CD et 2 100 DVD.

Au rez-de-chaussée, la section Jeunesse

Accueil, information et inscriptions

Salle de lecture et de travail

Coin des plus petits

Salle du conte et de conférence

Au 1er étage : la section Adultes

Accueil et informations

Salle de lecture et de travail

Espaces Musique et Cinéma

Salle Multimédia avec accès à Internet L’établissement est équipé d’un ascenseur et d’un parking proche accessible aux personnes à mobilité réduite

Bus Rousset Arrêt ‘Les Ecoles’

Labellisée par le ministère de la Culture pour le Bicentenaire de la Photographie, l’exposition « Aix au-delà du regard » est portée par l’association Aix En Vue en partenariat avec l’association ARC…

© Vincent BON – ARC Images – Aix En Vue