Vesprade en langue provençale, lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou., Rousset

Informations pratiques

Vesprade en langue provençale Vendredi 18 septembre, 18h30 lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou. Bouches-du-Rhône

limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Cette manifestation en langue provençale a été organisée pendant près de vingt cinq années par Jacques Blanc qui nous a quitté pour Noël 2025. Cette soirée lui sera dédiée. Nous évoquerons alors les poètes qui se sont exprimés dans la langue provençale et dont c’est le centenaire à savoir William C. Bonaparte-Wyse (1826-1892). Un Irlandais féru de langues romanes, excentrique et brillant appelé « lo felibre irlandés, qui laisse une œuvre en provençal. Paul Arène, (1843-1896) né à Sisteron, prince des conteurs provençaux, philosophe, il a composé des poèmes en provençal. Ensuite nous évoquerons Gracien Charvet de la société des Félibres, (1826-1884), archéologue, historien, dit « lou felibre dóu Pont dóu Gard ». Auteur d’un dictionnaire languedocien-français.

Un pot d’amitié clôture l’évènement

lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou. 320 Av. Victor Peisson 13790 Rousset Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Chapelle du Calvaire 1867. Chapelle restaurée depuis 1995. Création des vitraux: Genèse en 2002 par Reine COLIN, artiste. Label Fondation du Patrimoine en 2014. L’association INDEX, dont c’est le siège produit environ 3 ou 4 manifestations culturelles par an, dont un cycle sur les estampes: « Estampes en mai ». 9e exposition en 2016. Chapelle passée du Cultuel au Culturel. ©RC D7N puis CD 57B enfin Av. V. Peisson

Cette manifestation en langue provençale a été organisée pendant près de vingt cinq années par Jacques Blanc qui nous a quitté pour Noël 2025. Cette soirée lui sera dédiée. Nous évoquerons alors les …

©Reine Colin