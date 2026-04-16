Sérignan

EXPOSITION ALLONS, EXPOSITION DES COLLECTIONS

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

L’exposition des collections du MRAC se compose comme une suite d’haïkus, qui nous fait ressentir la beauté poignante de la vie, avec tous ses chagrins, ses mystères et ses éblouissements face à la nature.

L’exposition des collections du MRAC, emprunte son titre ALLONS à une peinture murale de l’artiste MCMitout. Cette œuvre placée en amont de l’exposition telle un slogan aux couleurs vives, invite les visiteur·euses à découvrir cet accrochage, qui rassemble des œuvres de la collection du musée, des acquisitions récentes et des œuvres de la collection du Centre national des arts plastiques en dépôt au Mrac Occitanie. Dans le sillage de la réflexion amenée par l’œuvre de MCMitout, œuvre de nature conceptuelle et philosophique, l’exposition se compose comme une suite d’haïkus, qui nous fait ressentir la beauté poignante de la vie, avec tous ses chagrins, ses mystères et ses éblouissements face à la nature. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION ALLONS, EXPOSITION DES COLLECTIONS

the RMCA’s Collection Exhibition is like a series of haikus, conveying the poignant beauty of life, with all its sorrows, mysteries and dazzle in the face of nature.

L’événement EXPOSITION ALLONS, EXPOSITION DES COLLECTIONS Sérignan a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34