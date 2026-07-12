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AGENDA · Sérignan

CRÉATELIER HERVÉ TULLET Sérignan

mardi 18 août 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

CRÉATELIER HERVÉ TULLET

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Plongez dans un atelier créatif mêlant lectures et dessins, inspiré par l’univers d’Hervé Tullet.
Plongez dans un atelier créatif mêlant lectures et dessins, inspiré par l’univers d’Hervé Tullet.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50  mediatheque@ville-serignan.fr

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English : CRÉATELIER HERVÉ TULLET

Immerse yourself in a creative workshop that combines reading and drawing, inspired by the world of Hervé Tullet.

L’événement CRÉATELIER HERVÉ TULLET Sérignan a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34

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