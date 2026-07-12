CRÉATELIER HERVÉ TULLET Sérignan
mardi 18 août 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
CRÉATELIER HERVÉ TULLET
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Plongez dans un atelier créatif mêlant lectures et dessins, inspiré par l’univers d’Hervé Tullet.
Plongez dans un atelier créatif mêlant lectures et dessins, inspiré par l’univers d’Hervé Tullet. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
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English : CRÉATELIER HERVÉ TULLET
Immerse yourself in a creative workshop that combines reading and drawing, inspired by the world of Hervé Tullet.
L’événement CRÉATELIER HERVÉ TULLET Sérignan a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34
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