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VISITE LUDIQUE Sérignan

VISITE LUDIQUE Sérignan mercredi 12 août 2026.

Adresse : 146, Avenue de la Plage

Ville : 34410 Sérignan

Département : Hérault

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Sérignan

VISITE LUDIQUE

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le Mrac invite petit·es et grand·es à une visite insolite et amusante de l’exposition des collections Allons . Jeux d’observation et cohésion d’équipe sont au rendez-vous, pour un moment de partage en famille !
Le Mrac invite petit·es et grand·es à une visite insolite et amusante de l’exposition des collections Allons . Jeux d’observation et cohésion d’équipe sont au rendez-vous, pour un moment de partage en famille ! Sur réservation, à partir de 7 ans.   .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95  museedartcontemporain@laregion.fr

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English : VISITE LUDIQUE

The Mrac invites young and old alike to a fun and unusual tour of the Allons collections exhibition. Observation games and team-building are the order of the day, for a moment of family fun!

L’événement VISITE LUDIQUE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34

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