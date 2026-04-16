VISITE LUDIQUE Sérignan
VISITE LUDIQUE Sérignan mercredi 12 août 2026.
Sérignan
VISITE LUDIQUE
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le Mrac invite petit·es et grand·es à une visite insolite et amusante de l’exposition des collections Allons . Jeux d’observation et cohésion d’équipe sont au rendez-vous, pour un moment de partage en famille !
Le Mrac invite petit·es et grand·es à une visite insolite et amusante de l’exposition des collections Allons . Jeux d’observation et cohésion d’équipe sont au rendez-vous, pour un moment de partage en famille ! Sur réservation, à partir de 7 ans. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : VISITE LUDIQUE
The Mrac invites young and old alike to a fun and unusual tour of the Allons collections exhibition. Observation games and team-building are the order of the day, for a moment of family fun!
L’événement VISITE LUDIQUE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34
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