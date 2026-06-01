Sérignan

LECTURE PETITS POUCES

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Comptines, histoires et jeux de doigts pour les tout-petits à la médiathèque.

La médiathèque accueille les tout-petits pour un moment de découverte et d’éveil autour des mots et des sons.

Au programme comptines, histoires et jeux de doigts.

Un temps de partage pour éveiller l’imaginaire et le plaisir d’écouter, dès le plus jeune âge.

Dès 6 mois. Sur inscription. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : LECTURE PETITS POUCES

Nursery rhymes, stories and finger plays for toddlers at the multimedia library.

L’événement LECTURE PETITS POUCES Sérignan a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34