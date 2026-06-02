Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ELIE REILLES

Allée de la République Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Elie Reilles vous embarque pour une soirée aux sonorités gypsy.

Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.

Au programme de la soirée Elie Reilles vous embarque pour une soirée aux sonorités gypsy. .

Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ELIE REILLES

Elie Reilles takes you on an evening of gypsy sounds.

L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ELIE REILLES Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34