Informations pratiques

Sérignan

CRÉATELIER CARTE POSTALE SÉRIGNAN D’ANTAN

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez participer à un atelier créatif, pour donner vie à vos plus beaux souvenirs de vacances, à travers une carte postale.

Laissez parler votre créativité, en réalisant une carte postale à partir de vos souvenirs de vacances. Imaginez et fabriquez une création originale à emporter ou à offrir ! Dès 8 ans. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : CRÉATELIER CARTE POSTALE SÉRIGNAN D’ANTAN

Come join us for a creative workshop to bring your fondest vacation memories to life through a postcard.

L’événement CRÉATELIER CARTE POSTALE SÉRIGNAN D’ANTAN Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34