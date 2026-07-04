CRÉATELIER CARTE POSTALE SÉRIGNAN D’ANTAN Sérignan
mardi 4 août 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
CRÉATELIER CARTE POSTALE SÉRIGNAN D’ANTAN
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Venez participer à un atelier créatif, pour donner vie à vos plus beaux souvenirs de vacances, à travers une carte postale.
Laissez parler votre créativité, en réalisant une carte postale à partir de vos souvenirs de vacances. Imaginez et fabriquez une création originale à emporter ou à offrir ! Dès 8 ans. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
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English : CRÉATELIER CARTE POSTALE SÉRIGNAN D’ANTAN
Come join us for a creative workshop to bring your fondest vacation memories to life through a postcard.
L’événement CRÉATELIER CARTE POSTALE SÉRIGNAN D’ANTAN Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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