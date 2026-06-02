Sérignan

JOÏA DJ CASSOU ET MAVE

Avenue de Béziers Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

DJ Cassou revient à Sérignan avec JOÏA show lumière, performers, confettis et ambiance festival au rendez-vous.

Après le succès rencontré l’an dernier avec sa soirée Extravaganza, DJ Cassou revient à Sérignan avec JOÏA, un concept festif inspiré des plus grands festivals de musique.

Show lumière et vidéo, confettis, performers, goodies, stand maquillage et tattoo bar seront au rendez-vous pour une soirée aux airs de Coachella version sérignanaise. .

Avenue de Béziers Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : JOÏA DJ CASSOU ET MAVE

DJ Cassou returns to Sérignan with JOÏA: light show, performers, confetti and festival atmosphere.

L’événement JOÏA DJ CASSOU ET MAVE Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34