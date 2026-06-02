JOÏA DJ CASSOU ET MAVE Sérignan
JOÏA DJ CASSOU ET MAVE Sérignan samedi 8 août 2026.
Sérignan
JOÏA DJ CASSOU ET MAVE
Avenue de Béziers Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
DJ Cassou revient à Sérignan avec JOÏA show lumière, performers, confettis et ambiance festival au rendez-vous.
Après le succès rencontré l’an dernier avec sa soirée Extravaganza, DJ Cassou revient à Sérignan avec JOÏA, un concept festif inspiré des plus grands festivals de musique.
Show lumière et vidéo, confettis, performers, goodies, stand maquillage et tattoo bar seront au rendez-vous pour une soirée aux airs de Coachella version sérignanaise. .
Avenue de Béziers Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : JOÏA DJ CASSOU ET MAVE
DJ Cassou returns to Sérignan with JOÏA: light show, performers, confetti and festival atmosphere.
L’événement JOÏA DJ CASSOU ET MAVE Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
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