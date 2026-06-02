LEZ’ARTS DES RUES Sérignan
LEZ’ARTS DES RUES Sérignan dimanche 2 août 2026.
Sérignan
LEZ’ARTS DES RUES
Allée de la République Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Spectacles, musique, acrobaties et animations investissent les rues de Sérignan pour une soirée festive et artistique.
La Ville de Sérignan vous propose Lez’Arts des rues, un rendez-vous artistique et festif au cœur du centre-ville.
Spectacles de rue, déambulations musicales, acrobaties, caricatures, maquillage et animations pour tous investiront les rues et les places de Sérignan dans une ambiance colorée, poétique et conviviale.
Au programme
– 17h30 sur la Promenade
Les cyclos clowns spectacle musical et déambulatoire mêlant échasses, jonglages, acrobaties et humour.
Caricature et maquillage un souvenir illustré ou un visage coloré pour petits…et grands!
– 18h15 au parking du Forum, les Halles
Magiciens des bulles un spectacle féerique et poétique où les bulles prennent vie!
– 19h15 place de la Liberté
Timbrement vôtre une acrobatie postale aérienne et burlesque, entre ciel et courrier
-20h15 sur la Promenade
Hisset Haut spectacle mêlant cirque, aérien et feu racontant l’aventure d’un équipage en mer.
Entrée libre. .
Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : LEZ’ARTS DES RUES
Shows, music, acrobatics and entertainment take over the streets of Sérignan for a festive and artistic evening.
L’événement LEZ’ARTS DES RUES Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
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