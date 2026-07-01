UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sérignan

JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan

vendredi 24 juillet 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21

Partagez un moment convivial, à la médiathèque, autour des jeux de société et des jeux vidéo.
Venez profiter d’un moment convivial autour des jeux de société et des jeux vidéo. Entre amis ou en famille, découvrez, jouez et partagez un temps de détente et de plaisir. Tout public.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50  mediatheque@ville-serignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO

Share a fun time at the media center playing board games and video games.

L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

À voir aussi à Sérignan (Hérault)