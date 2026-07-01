JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan
vendredi 24 juillet 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Partagez un moment convivial, à la médiathèque, autour des jeux de société et des jeux vidéo.
Venez profiter d’un moment convivial autour des jeux de société et des jeux vidéo. Entre amis ou en famille, découvrez, jouez et partagez un temps de détente et de plaisir. Tout public. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO
Share a fun time at the media center playing board games and video games.
L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- LES JEUDIS DES PRODUCTEURS Sérignan 9 juillet 2026
- LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN Sérignan 10 juillet 2026
- ATELIER GOÛTER PÊCHE Sérignan 10 juillet 2026
- CONCERT DE VIRGILE BARTHE Sérignan 10 juillet 2026
- LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ALINE ALGUDO Sérignan 11 juillet 2026