LES JEUDIS DES PRODUCTEURS Sérignan
LES JEUDIS DES PRODUCTEURS Sérignan jeudi 9 juillet 2026.
Sérignan
LES JEUDIS DES PRODUCTEURS
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-07-09
Produits locaux, restauration et ambiance musicale un rendez-vous gourmand et convivial à partager en famille ou entre amis.
Le rendez-vous incontournable des gourmands et des amateurs de produits locaux.
Profitez d’un moment convivial entre saveurs, restauration et ambiance musicale sur place. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : LES JEUDIS DES PRODUCTEURS
Local products, food and music: a convivial, gourmet event to share with family and friends.
L’événement LES JEUDIS DES PRODUCTEURS Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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