Sérignan

LES JEUDIS DES PRODUCTEURS

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-07-09

Produits locaux, restauration et ambiance musicale un rendez-vous gourmand et convivial à partager en famille ou entre amis.

Le rendez-vous incontournable des gourmands et des amateurs de produits locaux.

Profitez d’un moment convivial entre saveurs, restauration et ambiance musicale sur place. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : LES JEUDIS DES PRODUCTEURS

Local products, food and music: a convivial, gourmet event to share with family and friends.

L’événement LES JEUDIS DES PRODUCTEURS Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34