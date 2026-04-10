Sérignan

BALADE EN CANOË AUX ORPELLIÈRES

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Au départ de la Maison des Orpellières, navette puis descente libre en kayak sur l’Orb. Parcours nature (4, 6 ou 8 km) entre réserve, roselières et ambiance maritime. Jusqu’à 3 h.

Au départ de la Maison des Orpellières, une présentation du site vous plongera dans l’ambiance du lieu avant qu’une navette ne vous conduise vers l’amont. De là, vous pagayerez à votre rythme, en toute autonomie, pour rejoindre le ponton de la Maison des Orpellières.

Laissez-vous porter par les eaux tranquilles de l’Orb en longeant des paysages typiques du bassin méditerranéen. Le parcours vous fera découvrir les rives préservées de la Réserve Naturelle des Orpellières, riches en faune et en flore locales. Vous assisterez à une transition naturelle progressive des grands arbres du départ aux roselières qui bordent l’estuaire.

En approchant de la mer, les voiliers et petits ports marins viendront enrichir le décor, vous immergeant peu à peu dans l’univers maritime.

Trois distances sont proposées (4 km, 6 km ou 8 km), à choisir sur place selon la météo, vos envies et votre forme du moment. Comptez jusqu’à 3 heures maximum pour profiter pleinement de l’expérience. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : BALADE EN CANOË AUX ORPELLIÈRES

From the Maison des Orpellières, shuttle bus and free kayak trip down the Orb. Nature trails (4, 6 or 8 km) between reserve, reed beds and maritime atmosphere. Up to 3 hrs.

L’événement BALADE EN CANOË AUX ORPELLIÈRES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34