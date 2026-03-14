GRAND CONCOURS DE CHANT & CONCERT LIVE SUCCESS SÉRIGNAN Sérignan
GRAND CONCOURS DE CHANT & CONCERT LIVE SUCCESS SÉRIGNAN Sérignan samedi 30 mai 2026.
GRAND CONCOURS DE CHANT & CONCERT LIVE SUCCESS SÉRIGNAN
Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Avis aux passionnés de musique ! La ville de Sérignan se transforme en scène géante pour un événement musical en deux temps
Le Concours (Ouvert à toute la France)
Que vous soyez amateur ou chanteur confirmé, venez tenter votre chance devant un public et un jury. Qui sait ? Vous pourriez être repéré par l’équipe de The Voice !
Catégorie Enfants de 7 à 15 ans.
Catégorie Adultes à partir de 16 ans.
La Soirée Spectacle
Dès la fin du concours, la température monte avec un concert exclusif réunissant des talents issus des émissions The Voice et Star Academy.
La fête se prolongera dès 20h30 avec un After DJ pour danser jusqu’au bout de la soirée.
Inscriptions & Contact
Pour participer au concours, envoyez votre candidature par mail à voiceserignan@gmail.com .
Sérignan 34410 Hérault Occitanie voiceserignan@gmail.com
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English :
Attention music fans! The town of Sérignan is transformed into a giant stage for a two-part musical event:
L’événement GRAND CONCOURS DE CHANT & CONCERT LIVE SUCCESS SÉRIGNAN Sérignan a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 ADT34