GRAND CONCOURS DE CHANT & CONCERT LIVE SUCCESS SÉRIGNAN

Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Avis aux passionnés de musique ! La ville de Sérignan se transforme en scène géante pour un événement musical en deux temps

Le Concours (Ouvert à toute la France)

Que vous soyez amateur ou chanteur confirmé, venez tenter votre chance devant un public et un jury. Qui sait ? Vous pourriez être repéré par l’équipe de The Voice !

Catégorie Enfants de 7 à 15 ans.

Catégorie Adultes à partir de 16 ans.

La Soirée Spectacle

Dès la fin du concours, la température monte avec un concert exclusif réunissant des talents issus des émissions The Voice et Star Academy.

La fête se prolongera dès 20h30 avec un After DJ pour danser jusqu’au bout de la soirée.

Inscriptions & Contact

Pour participer au concours, envoyez votre candidature par mail à voiceserignan@gmail.com .

Sérignan 34410 Hérault Occitanie voiceserignan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attention music fans! The town of Sérignan is transformed into a giant stage for a two-part musical event:

L’événement GRAND CONCOURS DE CHANT & CONCERT LIVE SUCCESS SÉRIGNAN Sérignan a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 ADT34