Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan
Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan dimanche 7 juin 2026.
Fête du vélo Dimanche 7 juin, 10h00 Promenade de Sérignan Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00
Randonnée familiale vers Sérignan Plage
Buffet ou family pique nique
Démonstrations BMX free-style
Atelier réparations
Bourse aus vélos
Promenade de Sérignan Mairie de Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie
Randonnée familiale et family pique nique
Mairie de Sérignan
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