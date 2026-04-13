Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan

Fête du vélo Dimanche 7 juin, 10h00 Promenade de Sérignan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Randonnée familiale vers Sérignan Plage

Buffet ou family pique nique

Démonstrations BMX free-style

Atelier réparations

Bourse aus vélos

Promenade de Sérignan Mairie de Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie

Randonnée familiale et family pique nique

Mairie de Sérignan