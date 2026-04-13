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Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan

Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan

Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Promenade de Sérignan

Adresse : Mairie de Sérignan

Ville : 34410 Sérignan

Département : Hérault

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fête du vélo Dimanche 7 juin, 10h00 Promenade de Sérignan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Randonnée familiale vers Sérignan Plage
Buffet ou family pique nique
Démonstrations BMX free-style
Atelier réparations
Bourse aus vélos

Promenade de Sérignan Mairie de Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie
Randonnée familiale et family pique nique

Mairie de Sérignan

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