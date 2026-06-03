LES MERCREDIS GUINGUETTE Sérignan
LES MERCREDIS GUINGUETTE Sérignan mercredi 1 juillet 2026.
Sérignan
LES MERCREDIS GUINGUETTE
Sérignan Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-01
Les mercredis guinguette vous donnent rendez-vous pour des soirées festives et conviviales en plein air, entre musique, danse et ambiance estivale.
Les mercredis guinguette vous donnent rendez-vous pour des soirées festives et conviviales en plein air, entre musique, danse et ambiance estivale.
Au programme:
– 1er juillet Duo Mireille
– 8 juillet Groupe Sensation
– 15 juillet Sandrine l’étincelle musette
– 22 juillet Groupe Octane
– 29 juillet T.Dansant
– 5 août Trompette Mélody
– 12 août Sylvie Pulles
– 19 août Duo Zodyac
– 2 septembre Duo Mireille .
Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : LES MERCREDIS GUINGUETTE
Guinguette Wednesdays are festive evenings of music, dance and summer fun in the open air.
L’événement LES MERCREDIS GUINGUETTE Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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