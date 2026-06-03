Sérignan

LES MERCREDIS GUINGUETTE

Sérignan Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-01

Les mercredis guinguette vous donnent rendez-vous pour des soirées festives et conviviales en plein air, entre musique, danse et ambiance estivale.

Les mercredis guinguette vous donnent rendez-vous pour des soirées festives et conviviales en plein air, entre musique, danse et ambiance estivale.

Au programme:

– 1er juillet Duo Mireille

– 8 juillet Groupe Sensation

– 15 juillet Sandrine l’étincelle musette

– 22 juillet Groupe Octane

– 29 juillet T.Dansant

– 5 août Trompette Mélody

– 12 août Sylvie Pulles

– 19 août Duo Zodyac

– 2 septembre Duo Mireille .

Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : LES MERCREDIS GUINGUETTE

Guinguette Wednesdays are festive evenings of music, dance and summer fun in the open air.

L’événement LES MERCREDIS GUINGUETTE Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34