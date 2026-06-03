LES DIMANCHES EN’CHANTEURS Sérignan
LES DIMANCHES EN’CHANTEURS Sérignan dimanche 5 juillet 2026.
Sérignan
LES DIMANCHES EN’CHANTEURS
Allée de la République Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Chaque dimanche de l’été, profitez d’une ambiance musicale en terrasse sur la Promenade, à l’ombre des platanes de Sérignan.
Chaque dimanche de l’été, profitez d’une ambiance musicale conviviale avec plusieurs artistes locaux qui animeront l’heure de l’apéritif et du déjeuner.
À Sérignan, l’été se vit en musique, à l’ombre des platanes et en terrasse sur la Promenade. .
Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : LES DIMANCHES EN’CHANTEURS
Every Sunday in summer, enjoy the musical atmosphere on the Promenade terrace, in the shade of Sérignan?s plane trees.
L’événement LES DIMANCHES EN’CHANTEURS Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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