Sérignan

LES DIMANCHES EN’CHANTEURS

Allée de la République Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

Chaque dimanche de l’été, profitez d’une ambiance musicale en terrasse sur la Promenade, à l’ombre des platanes de Sérignan.

Chaque dimanche de l’été, profitez d’une ambiance musicale conviviale avec plusieurs artistes locaux qui animeront l’heure de l’apéritif et du déjeuner.

À Sérignan, l’été se vit en musique, à l’ombre des platanes et en terrasse sur la Promenade. .

Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : LES DIMANCHES EN’CHANTEURS

Every Sunday in summer, enjoy the musical atmosphere on the Promenade terrace, in the shade of Sérignan?s plane trees.

L’événement LES DIMANCHES EN’CHANTEURS Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34