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LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA Sérignan samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Allée de la République

Ville : 34410 Sérignan

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA

Allée de la République Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le groupe Zia revisite les grands standards soul, R’n’B, rock et funk pour une soirée musicale estivale à Sérignan.
Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.
Au programme de la soirée le groupe Zia revisite les grands standards soul, R’n’B, rock et funk.   .

Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90  mairie@ville-serignan.fr

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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA

The group Zia revisits the great soul, R?n?B, rock and funk standards for a summer musical evening in Sérignan.

L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34

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