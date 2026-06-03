LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA Sérignan samedi 4 juillet 2026.
Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA
Allée de la République Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le groupe Zia revisite les grands standards soul, R’n’B, rock et funk pour une soirée musicale estivale à Sérignan.
Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.
Au programme de la soirée le groupe Zia revisite les grands standards soul, R’n’B, rock et funk. .
Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA
The group Zia revisits the great soul, R?n?B, rock and funk standards for a summer musical evening in Sérignan.
L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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