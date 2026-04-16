CONFÉRENCE EN RÉSONANCE Sérignan
CONFÉRENCE EN RÉSONANCE Sérignan dimanche 28 juin 2026.
Sérignan
CONFÉRENCE EN RÉSONANCE
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Les conférences En résonance, au MRAC, proposent une approche des expositions inscrite dans l’histoire de l’art, donnant au regard les clés de lecture à la compréhension des œuvres.
Les conférences En résonance, au MRAC, proposent une approche des expositions inscrite dans l’histoire de l’art, donnant au regard les clés de lecture à la compréhension des œuvres. Les œuvres choisies pour leur exemplarité sont analysées, commentées et illustrées de nombreuses références, permettant une approche élargie et une meilleure connaissance de l’art d’aujourd’hui. Par Sylvie Lagnier, docteure en Histoire de l’art. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : CONFÉRENCE EN RÉSONANCE
The En résonance lectures at the RMCA take an art-historical approach to the exhibitions, providing the keys to understanding the works.
L’événement CONFÉRENCE EN RÉSONANCE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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