Sérignan

GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE

impasse les Hauts de Sérignan Sérignan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Art’Corps Danse vous invite à son nouveau spectacle Au coeur des émotions à la salle la Cigalière de Sérignan. Plongez au coeur d’un voyage à travers les émotions et admirez la danse devenir l’expression des sentiments !

Laissez-vous transporter par le nouveau spectacle Au coeur des émotions de l’école Art’Corps Danse, à la salle la Cigalière de Sérignan. Plongez au coeur d’un voyage à travers les émotions et admirez la danse devenir l’expression des sentiments ! Un moment à vivre, ressentir et partager ! .

impasse les Hauts de Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie

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English : GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE

Art’Corps Danse invites you to its new show Au coeur des émotions at Sérignan’s Salle la Cigalière. Dive into the heart of a journey through emotions, and watch as dance becomes the expression of feelings!

L’événement GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34