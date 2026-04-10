GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE Sérignan
GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE Sérignan samedi 20 juin 2026.
Sérignan
GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE
impasse les Hauts de Sérignan Sérignan Hérault
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Art’Corps Danse vous invite à son nouveau spectacle Au coeur des émotions à la salle la Cigalière de Sérignan. Plongez au coeur d’un voyage à travers les émotions et admirez la danse devenir l’expression des sentiments !
Laissez-vous transporter par le nouveau spectacle Au coeur des émotions de l’école Art’Corps Danse, à la salle la Cigalière de Sérignan. Plongez au coeur d’un voyage à travers les émotions et admirez la danse devenir l’expression des sentiments ! Un moment à vivre, ressentir et partager ! .
impasse les Hauts de Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie
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English : GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE
Art’Corps Danse invites you to its new show Au coeur des émotions at Sérignan’s Salle la Cigalière. Dive into the heart of a journey through emotions, and watch as dance becomes the expression of feelings!
L’événement GALA AU COEUR DES ÉMOTIONS ART’CORPS DANSE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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