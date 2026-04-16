Sérignan

RESTITUTION PUBLIQUE VIBRATIONS CROISÉES #2, PERFORMANCE DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE BÉZIERS-MÉDITERRANÉE.

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le MRAC et le Conservatoire Béziers-Méditerranée développent un partenariat artistique et pédagogique innovant, où sons, gestes et énergies se croisent pour bousculer et renouveler le regard des visiteur·euses, dans cette restitution publique.

Dans une volonté commune de promouvoir le dialogue entre les arts visuels et la musique, le MRAC et le Conservatoire Béziers-Méditerranée développent un partenariat artistique et pédagogique innovant. Pour cette seconde restitution, les élèves proposent une performance en résonance avec l’exposition des collections Allons . Sons, gestes et énergies se croisent pour bousculer et renouveler le regard des visiteur·euses. Tout public. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : RESTITUTION PUBLIQUE VIBRATIONS CROISÉES #2, PERFORMANCE DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE BÉZIERS-MÉDITERRANÉE.

The RMCA and the Conservatoire Béziers-Méditerranée are developing an innovative artistic and educational partnership, where sounds, gestures and energies come together to shake up and renew the visitor’s gaze, in this public performance.

L’événement RESTITUTION PUBLIQUE VIBRATIONS CROISÉES #2, PERFORMANCE DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE BÉZIERS-MÉDITERRANÉE. Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34