THÉÂTRE EN PLEIN AIR AU DOMAINE LUPIA Sérignan
THÉÂTRE EN PLEIN AIR AU DOMAINE LUPIA Sérignan samedi 20 juin 2026.
Sérignan
THÉÂTRE EN PLEIN AIR AU DOMAINE LUPIA
route de Vendres Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée au cœur des oliviers avec la comédie Ouvrage de Dames, suivie d’une dégustation d’olives et de vins du domaine.
Nous vous invitons à vivre une soirée exceptionnelle au cœur de nos oliviers.
Dans une ambiance chaleureuse et authentique, venez découvrir Ouvrage de Dames, une comédie drôle, décalée et pleine de rebondissements, où trois femmes hautes en couleur vous entraîneront dans un tourbillon d’humour et de situations savoureuses.
Après la représentation, profitez également d’une dégustation conviviale des produits du domaine olives et vins, pour éveiller vos sens et partager un moment gourmand dans un cadre naturel privilégié.
Une soirée unique entre culture, terroir et plaisir, à partager en famille ou entre amis. .
route de Vendres Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 44 30 arnaud.lupia@sfr.fr
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English : DOMAINE LUPIA THÉÂTRE EN PLEIN AIR
An evening among the olive trees featuring the comedy *Ouvrage de Dames*, followed by a tasting of olives and wines from the estate.
L’événement THÉÂTRE EN PLEIN AIR AU DOMAINE LUPIA Sérignan a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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