Sérignan

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

1 chemin rural n°27 Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dégustation et vente de produits fermiers, restauration sur place avec des assiettes fermières. Des animations sont prévues visites guidées, jeu de piste et balades à poney.

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, le Domaine Lupia vous invite à son marché de producteurs.

Dans un cadre naturel, arboré et apaisant, venez à la rencontre de producteurs locaux passionnés et découvrez la richesse de notre terroir. Ce marché, composé à 100 % de producteurs, met à l’honneur le partage, l’authenticité et les circuits courts.

Pensé pour un public familial et senior, cet événement convivial vous permettra également de profiter d’un espace de restauration sur place pour prolonger ce moment de détente.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées pour petits et grands visites gratuites autour du vin et de l’olive , jeu de piste, balades à poney, tombola et bien d’autres surprises.

Une belle journée en perspective, placée sous le signe de la découverte et de la convivialité. .

1 chemin rural n°27 Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 44 30

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English :

Tasting and sale of farm produce, on-site catering with farm plates. Activities include guided tours, treasure hunts and pony rides.

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sérignan a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34