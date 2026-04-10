Sérignan

ATELIER GOÛTER PADDLE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Eric te propose une initiation en toute sécurité au stand-up-paddle sur l’Orb, suivie par un goûter aux saveurs locales !

Il est nécessaire de savoir nager pour participer à l’atelier.

Tout le matériel nécessaire est fourni.

Eric te propose une initiation en toute sécurité au stand-up-paddle sur l’Orb, suivie par un goûter aux saveurs locales !

Il est nécessaire de savoir nager pour participer à l’atelier.

Tout le matériel nécessaire est fourni.

Merci de préciser la taille, l’âge et le poids de l’enfant lors de la réservation. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : ATELIER GOÛTER PADDLE

Eric offers you a safe introduction to stand-up paddling on the Orb, followed by a tasty snack!

You need to be able to swim to take part.

All equipment provided.

L’événement ATELIER GOÛTER PADDLE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34