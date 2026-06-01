SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON Sérignan
SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON Sérignan samedi 27 juin 2026.
Sérignan
SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Découvrez le spectacle Histoires minuscules , une proposition sensible, accessible et pleine de charme, qui séduira petits et grands.
Chaque scène est une trace de vie…
Des corbeaux à la campagne aux hérissons en forêt, d’un chien trop gourmand à l’ingénieuse cane blanche au bord de la rivière… Dans un décor miniature, chaque geste, chaque silhouette et chaque histoire sont pensés à hauteur de tout petits. Dès 3 ans. Sur inscription. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
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English : SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON
Discover Histoires minuscules , a sensitive, accessible and charming show that will appeal to young and old alike.
L’événement SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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