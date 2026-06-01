Sérignan

SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez le spectacle Histoires minuscules , une proposition sensible, accessible et pleine de charme, qui séduira petits et grands.

Chaque scène est une trace de vie…

Des corbeaux à la campagne aux hérissons en forêt, d’un chien trop gourmand à l’ingénieuse cane blanche au bord de la rivière… Dans un décor miniature, chaque geste, chaque silhouette et chaque histoire sont pensés à hauteur de tout petits. Dès 3 ans. Sur inscription. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON

Discover Histoires minuscules , a sensitive, accessible and charming show that will appeal to young and old alike.

L’événement SPECTACLE HISTOIRES MINUSCULES THÉÂTRE DE CARTON Sérignan a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34