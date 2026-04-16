Sérignan

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’autrice Fabienne Abel vous accompagne à la rencontre de l’exposition Intercisio de Philippe Decrauzat, à travers votre propre écriture. Création, plaisir, échange et partage sont les maîtres-mots de cet atelier d’écriture créative.

Titulaire du Diplôme d’Université Animatrice d’Atelier d’Écriture de l’Université Paul-Valéry, Montpellier, l’autrice Fabienne Abel vous accompagne à la rencontre de l’exposition Intercisio de Philippe Decrauzat, à travers votre propre écriture. Lors de cette expérience originale, découvrez l’écriture sensorielle et posez vos mots en résonance avec les œuvres de l’artiste. Création, plaisir, échange et partage sont les maîtres-mots de cet atelier d’écriture créative. Aucun prérequis (à part la curiosité) n’est nécessaire, tant en matière d’expériences de l’écriture créative que de connaissances artistiques. Atelier pour les ados adultes à partir de 16 ans, sur réservation. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Author Fabienne Abel accompanies you on an encounter with Philippe Decrauzat’s exhibition Intercisio, through your own writing. Creation, pleasure, exchange and sharing are the key words of this creative writing workshop.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34