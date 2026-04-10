ATELIER LONGE CÔTE Sérignan
ATELIER LONGE CÔTE Sérignan mardi 2 juin 2026.
Sérignan
ATELIER LONGE CÔTE
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
Découvrez la marche aquadynamic en mer. Une activité de pleine nature qui rassemble tous les bienfaits de la terre.
Matériel est fourni sauf les baskets/chaussons d’eau.
Prévoir d’amener protection solaire, lunettes de soleil et chapeau ou casquette.
Béatrice vous fait découvrir la marche aquadynamic en mer. Une activité de pleine nature qui rassemble tous les bienfaits de la terre.
Le matériel est fourni sauf les baskets/chaussons d’eau.
Prévoir d’amener protection solaire, lunettes de soleil et chapeau ou casquette. .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie
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English : ATELIER LONGE CÔTE
Discover aquadynamic walking at sea. An outdoor activity that combines all the benefits of the land.
Equipment provided except trainers/water shoes.
Bring sun protection, sunglasses and a hat or cap.
L’événement ATELIER LONGE CÔTE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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