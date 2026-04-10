Sérignan

ATELIER LONGE CÔTE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Découvrez la marche aquadynamic en mer. Une activité de pleine nature qui rassemble tous les bienfaits de la terre.

Matériel est fourni sauf les baskets/chaussons d’eau.

Prévoir d’amener protection solaire, lunettes de soleil et chapeau ou casquette.

Béatrice vous fait découvrir la marche aquadynamic en mer. Une activité de pleine nature qui rassemble tous les bienfaits de la terre.

Le matériel est fourni sauf les baskets/chaussons d’eau.

Prévoir d’amener protection solaire, lunettes de soleil et chapeau ou casquette. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie

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English : ATELIER LONGE CÔTE

Discover aquadynamic walking at sea. An outdoor activity that combines all the benefits of the land.

Equipment provided except trainers/water shoes.

Bring sun protection, sunglasses and a hat or cap.

L’événement ATELIER LONGE CÔTE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34