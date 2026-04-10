ATELIER GOÛTER PÊCHE Sérignan
ATELIER GOÛTER PÊCHE Sérignan vendredi 10 juillet 2026.
Sérignan
ATELIER GOÛTER PÊCHE
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-10-23 2026-10-30
Découvre les différentes espèces de poissons présentes sur le site et découvre comment préparer ton bas de ligne, attacher un leurre et effectuer un bon lancer.
L’atelier sera suivi d’un goûter aux saveurs locales.
Découvre les différentes espèces de poissons présentes sur le site, leurs caractéristiques morphologiques, leurs mœurs alimentaires ainsi que la faune et la flore locale.
Une fois la présentation du matériel de pêche faite, découvre comment préparer ton bas de ligne, attacher un leurre et effectuer un bon lancer. 1,2,3 c’est parti, la pêche est ouverte!
L’atelier sera suivi d’un goûter aux saveurs locales. .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie
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English : ATELIER GOÛTER PÊCHE
Discover the different species of fish present on the site and learn how to prepare your leader, attach a lure and make a good cast.
The workshop will be followed by a tasty snack.
L’événement ATELIER GOÛTER PÊCHE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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