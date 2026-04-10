ATELIER PILATES Sérignan
ATELIER PILATES Sérignan mardi 7 juillet 2026.
Sérignan
ATELIER PILATES
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Le pilates renforce les muscles profonds qui assurent la posture, améliorant force, stabilité et conscience du corps pour mieux en maîtriser les capacités et les limites.
Le matériel est fourni.
Le pilates renforce les muscles profonds qui assurent la posture, améliorant force, stabilité et conscience du corps pour mieux en maîtriser les capacités et les limites.
Le matériel est fourni. .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English : ATELIER PILATES
Pilates strengthens the deep muscles responsible for posture, improving strength, stability and body awareness to better master its capacities and limits.
All equipment provided.
L’événement ATELIER PILATES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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