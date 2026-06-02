LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN Sérignan vendredi 10 juillet 2026.
Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN
chemin de la Galine Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le groupe Spain reprend des tubes incontournables avec une belle énergie !
Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.
Au programme de la soirée le groupe Spain qui reprend des tubes d’hier et d’aujourd’hui avec une belle énergie. .
chemin de la Galine Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN
Spain’s high-energy cover of their greatest hits!
L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- ATELIER GOÛTER PADDLE Sérignan 6 juin 2026
- MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sérignan 6 juin 2026
- Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan 7 juin 2026
- JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan 12 juin 2026
- ESCAPPADLE Sérignan 13 juin 2026