Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN

chemin de la Galine Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le groupe Spain reprend des tubes incontournables avec une belle énergie !

Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.

Au programme de la soirée le groupe Spain qui reprend des tubes d’hier et d’aujourd’hui avec une belle énergie. .

chemin de la Galine Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN

Spain’s high-energy cover of their greatest hits!

L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34