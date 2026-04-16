CONCERT DE VIRGILE BARTHE Sérignan
CONCERT DE VIRGILE BARTHE Sérignan vendredi 10 juillet 2026.
Sérignan
CONCERT DE VIRGILE BARTHE
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Plongez au coeur de la musique baroque et contemporaine et vivez un moment suspendu au MRAC, lors du concert de guitare de Virgile Barthe, proposé par le festival Radio-France Occitanie Montpellier.
Plongez au coeur de la musique baroque et contemporaine et vivez un moment suspendu au MRAC, lors du concert de guitare de Virgile Barthe. Régulièrement invité à se produire lors de festivals internationaux, Virgile Barthe obtient son Diplôme d’Études Musicales au Conservatoire de Toulouse sous la direction de Benoît Albert. À 17 ans, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il acquiert une reconnaissance internationale grâce à plusieurs distinctions majeures. En 2024, il reçoit le Premier Prix au Concours International de Guitare Maurizio Biasini. En 2025, il remporte coup sur coup le Premier Prix au Concours International de Koblenz (Allemagne) et au Concours de la Guitar Foundation of America (États-Unis). Concert proposé par le festival Radio-France Occitanie Montpellier. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : CONCERT DE VIRGILE BARTHE
Dive into the heart of baroque and contemporary music and experience a moment of suspension at the RMCA, during Virgile Barthe’s guitar concert, presented by the Radio-France Occitanie Montpellier festival.
L’événement CONCERT DE VIRGILE BARTHE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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