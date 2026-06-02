LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ORCHESTRE PIXEL Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ORCHESTRE PIXEL Sérignan samedi 25 juillet 2026.
Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ORCHESTRE PIXEL
Allée de la République Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’Orchestre Pixel vous propose un moment festif mêlant musiciens et artistes performers.
Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.
Au programme de la soirée un moment festif mêlant musiciens et artistes performers. .
Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ORCHESTRE PIXEL
The Orchestre Pixel offers a festive mix of musicians and performers.
L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ORCHESTRE PIXEL Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
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